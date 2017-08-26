Mardin'de 2. OSB yapılıyor

MARDİN (AA) - Mardin'de 10 bin kişinin istihdamına imkan sağlayacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapı çalışmaları başladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, amaçlarının kentte sanayi ve ekonominin gelişmesi olduğunu belirtti.

Yeni OSB'nin Mardin'e her yönüyle katkı sağlayacağını vurgulayan Yaman, kentte son dönemlerde güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Altyapı çalışmalarına başlanılan OSB'nin istihdama katkı sağlayacağını kaydeden Yaman, "Bir yandan turizmde yaşanan canlılığın kent ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra diğer yandan da sanayimizi ve ekonomimizi şaha kaldıracak 2. OSB'de işler yolunda gidiyor." dedi.

Bölgemizde çalışmalar bittiğinde 72 sanayi kuruluşunun hizmet verebileceğini vurgulayan Yaman, "Bunun karşılığında ise 10 bin vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Öte yandan nitelikli iş gücünü ise bölgede açılacak teknik lise ile sağlamış olacağız. Mardin'in istihdam ve ekonomik anlamda da geleceğe güvenle bakması için çalışmalarımız sürecek."diye konuştu.