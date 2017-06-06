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Mardin'de 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de yol uygulamasında durdurulan araçta 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kızıltepe-Derik karayolunda...

Mardin'de 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de yol uygulamasında durdurulan araçta 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kızıltepe-Derik karayolunda yol uygulaması sırasında durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 10 çuval içerisinde 320 kilo 450 gram esrar bulundu.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, sağlıklı bir gelecek ve devletin menfaati için her türlü uyuşturucu olaylarını engelleme konusundaki mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
EsrarMardinOperasyonUyuşturucu
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