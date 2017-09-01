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Mardin'de bayramlaşma programı

- Farklı dil ve dinden vatandaşların huzur içinde yaşadığı Mardin'deki bayramlaşma programına Süryani cemaati de katıldı - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Yaman: - "Süryani toplumuzun ileri gelenleri de bayramlaşmada bizimle beraber oluyorlar. Ramazan Bayramı'nda da öyleydi, şimdi de öyle" - Süryani Özbek: - "Biz Süryaniler de Mardin'de 4 bayram kutlarız. Hem kendi bayramlarımızı hem de Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutlarız"

Mardin'de bayramlaşma programı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati de katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, burada yaptığı konuşmada, tarih, kültür, medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe kaymakamlık ve belediyeleriyle her türlü önlem ve tedbirleri aldıklarını kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Belediye olarak halkın ihtiyaçlarını daha fazla gidermek mecburiyetindeyiz. Hayvan satış ve kesim yerlerini belirledik, ücretsiz kesim yaptırıyoruz. Şehrin temizliği için de bütün ekiplerimiz bu konuda duyarlı. Güzel bir bayram geçireceğimizi temenni ediyoruz."

Dillerin ve dinlerin şehrinde bayramların hep birlikte kutlandığına dikkati çeken Yaman, "Süryani toplumuzun ileri gelenleri de bayramlaşmada bizimle beraber oluyorlar. Ramazan Bayramı'nda da öyleydi, şimdi de öyle." ifadelerini kullandı.

Yaman, kentte sağlanan huzurun ardından turizm hareketliliği yaşandığını dile getirdi.

Süryani vatandaşlardan Murat Özbek de bayramı birlikte kutlamak için geldiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Süryaniler de Mardin'de 4 bayram kutlarız. Hem kendi bayramlarımızı hem de Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutlarız. Bugün de önemli bir gün. Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Ayrıca bütün dünyada barış getirmesini, var olan bütün savaş ve kırgınlıkların ortadan kaldırılıp huzurlu bir döneme geçmesini diliyoruz. "

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Kısalar da katıldı.

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