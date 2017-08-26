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Mardin'de doğalgaz sevinci

- Merkez Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelere doğalgaz verilmeye başlandı

Mardin'de doğalgaz sevinci

MARDİN (AA) - Mardin merkez Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelere doğalgaz verilmeye başlandı.

Mardin'de 2014 yılında yapımına başlanan doğalgaz boru hattının, merkez Artuklu ilçesindeki bazı mahallelerde tamamlanmasının ardından evler doğalgaza kavuştu.

Artuklu Belediyesi Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün katılımıyla, aboneliklerini tamamlayan bir vatandaşın evine ilk doğalgaz verildi. Doğalgazlı ocakta yapılan ilk kahve, misafirlere ikram edildi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Mardin'e doğalgazın gelmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kenti kömür dumanından kurtardıklarını anlatan Öztürk, "Doğalgaz kullanımının ülke genelinde yaygın olmasının nedenlerinden biri sağlıklı bir hava sağlaması ve şehrin temiz kalmasıdır." dedi.

Kentin doğalgaz kullanma hizmetinden geri kalmadığını vurgulayan Öztürk, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Yüklenici firmanın müdürü Yunus Kesgin de toplam 100 kilometre doğalgaz dağıtım hattı döşediklerini belirtti.

Vatandaşlardan Elif Günlüoğlu ise kömür ve kirli havadan kurtulduklarını ifade etti.

Günlüoğlu, "Doğalgaz hem ısınma hem de yemek pişirmede daha ucuz. Evimize doğalgaz geldiği için mutluyuz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ArtukluDoğal Gaz
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