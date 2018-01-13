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Mardin'de hırsızlık

- Çaldıkları altın, para ve döviz ile küçükbaş hayvan satın aldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mardin'de hırsızlık

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, çaldıkları altın, para ve döviz ile 51 küçükbaş hayvan ve altın bilezik satın aldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TOKİ Konutları'nda bir evden 3 altın zincir, 2 taşlı yüzük, 4 altın küpe, 2 bileklik, reşat altın ve 60 avro çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları belirlen 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de çaldıkları malzemeleri satarak 51 küçükbaş hayvan ve altın bilezik aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Çalıntı malları satın alan kuyumcu hakkında da adli işlem başlatıldı.


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