MARDİN (AA) - Mardin'de sivil toplum kuruluşlarınca organize edilecek mitingde, terör örgütü PKK ve saldırıları protesto edilecek.

Farklı din, dil ve kültürden kişilerin yüzyıllarca kardeşçe bir arada yaşadığı Mardin'de faaliyet gösteren 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, yarın cuma namazı sonrası, terör örgütü PKK'nın saldırılarının protesto edilmesi amacıyla "Huzur ve Kardeşlik" mitingi düzenlenecek.

Yenişehir Mahallesi'nde Karayolları Parkı'nda bir araya gelecek sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar terör saldırılarını kınayacak.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan yapılan açıklamada, huzur ve kardeşlik, aydınlık yarınlar, birlik, beraberlik ve özgür gelecek için yarın cuma namazı çıkışı düzenlenecek mitinge tüm Mardinliler davet edildi.

Artan terör olaylarının herkesi endişeye sevk ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerimizde patlatılan bombalar huzurumuzu kaçırıyor, yollara döşenen mayınlar insanlarımızı katlediyor. Artan terör olayları hepimizi endişeye sevk ediyor. Mardinliler olarak canımıza, malımıza, huzurumuza ve hayatımıza kast eden mihraklara 'dur' demek için ve ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen iç ve dış mihrakların kanlı oyununu bozmak için herkesi yarın düzenlenecek mitinge davet ediyoruz."

