Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Mardin'de "Huzur ve Kardeşlik" mitingi düzenlenecek

- Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların bir arada kardeşçe yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de, yarın terör örgütü PKK ve saldırıları protesto edilecek

Mardin'de

MARDİN (AA) - Mardin'de sivil toplum kuruluşlarınca organize edilecek mitingde, terör örgütü PKK ve saldırıları protesto edilecek.

Farklı din, dil ve kültürden kişilerin yüzyıllarca kardeşçe bir arada yaşadığı Mardin'de faaliyet gösteren 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, yarın cuma namazı sonrası, terör örgütü PKK'nın saldırılarının protesto edilmesi amacıyla "Huzur ve Kardeşlik" mitingi düzenlenecek.

Yenişehir Mahallesi'nde Karayolları Parkı'nda bir araya gelecek sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar terör saldırılarını kınayacak.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan yapılan açıklamada, huzur ve kardeşlik, aydınlık yarınlar, birlik, beraberlik ve özgür gelecek için yarın cuma namazı çıkışı düzenlenecek mitinge tüm Mardinliler davet edildi.

Artan terör olaylarının herkesi endişeye sevk ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerimizde patlatılan bombalar huzurumuzu kaçırıyor, yollara döşenen mayınlar insanlarımızı katlediyor. Artan terör olayları hepimizi endişeye sevk ediyor. Mardinliler olarak canımıza, malımıza, huzurumuza ve hayatımıza kast eden mihraklara 'dur' demek için ve ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen iç ve dış mihrakların kanlı oyununu bozmak için herkesi yarın düzenlenecek mitinge davet ediyoruz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MardinSaldırılarTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.