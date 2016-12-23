MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK ve hain saldırılarını kınadı.

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların bir arada, kardeşçe yaşadığı Mardin'de 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu, "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkında düzenlenen mitinge Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, "Yaşasın Türkiye", "Hepimiz polisiz, hepimiz askeriz", "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları attı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polislere sevgi gösterisinde bulunan Türk, Kürt, Arap ve Süryani vatandaşların üç dilde pankartlarla katıldığı mitinge, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine astıkları Türk bayrakları ile destek verdi.

- "Kardeşiz, tek vücut, tek milletiz"

Mitingde konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, terörü lanetlediklerini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Bilmeyen bilsin, duymayan duysun, bölücü terör örgütleri de aklına koysun ki; kardeşiz, tek vücut, tek milletiz. Mardin ve ülkemiz aynı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz ve devamında terörle mücadelede de tavrını, duruşunu çok güzel bir şekilde gösterdi. Bunun için de ayrıca herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye devleti ve hükümeti çok güçlüdür, bu terör belasını artık ülkemizin gündeminden çıkaracaktır. Bunu böyle bilin."

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerini minnetle andıklarını söyledi.

Miroğlu, "Bu ülkeye bir kötülük gelmesine gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, Türk, Arap, Kürt 79 milyon yurttaş asla izin vermeyecektir." dedi.

- "Fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız"

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu sözcüsü Mustafa Aydın da son dönemde artan terör saldırılarının istikrarı, huzuru, büyümeyi ve milletin duruşunu hedef aldığını kaydetti.

"Türkiye'de artan terör saldırılarında hedeflenen sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlar değil, hedef zulüm sistemine karşı gelen bütün halkların ümidini ve cesaretini kırmak, onları himayesiz bırakmaktır." ifadesini kullanan Aydın, nerede ne zaman patlayacağı belli olmayan bombalarla birilerinin halkı korkutmak ve bıktırmak istediğini söyledi.

Aydın, "Oysa buradan bütün dünyaya verdiğimiz mesaj çok açıktır. Bizler korkmayacağız, dağılmayacağız ve meydanları kötülere bırakmayacağız. Huzurumuza kast eden şer odaklarına teslim olmayacak, fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız. Bomba yüklü araçlarla, yollara, sokaklara yerleştirilen patlayıcılarla, çocukların bedenlerine sardığınız bombalarla giriştiğiniz intihar saldırılarıyla bu halkın ancak nefretini ve öfkesini kazanırsınız." dedi.

Aydın, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akıbeti ne olduysa, terör örgütleri DEAŞ'ın ve PKK'nın akibeti de aynı olacaktır. Bu millet kimin yıkıcı, kimin yapıcı olduğunu çok iyi tanır." şeklinde konuştu.

Mitingde AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan katılarak bir konuşma yaptı.

Mitingin ardından vatandaşlar Türk bayrakları ile ilçe merkezine kadar yürüdü.



