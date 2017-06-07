Mardin'de içme suyu ve kanalizasyona 76 milyon lira yatırım

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin, bu yıl içerisinde içme suyu ve kanalizasyona 76 milyon lira yatırım yapacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal kesimde içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalarına hız verdi. Belediye, 76 milyon liralık yatırım ile 2017 yılı içerisinde sorunu çözmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve kırsal kesimde içme suyu ile kanalizasyon çalışmalarına hızlı başladıklarını ifade etti.

Bu yıl kanalizasyon ve içme suyu konusunda 76 milyon liralık yatırım yapacaklarını dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerin de şehir merkezindeki mahallelerin konforuna sahip olması hedefiyle başlanan çalışmalarda yol, su, kanalizasyon, oyun parkları, sosyal yaşam alanları ve taziye evleri gibi projeler hayata geçiyor. Özellikle kırsal mahallelerin su ve kanalizasyon sorununa önem veren Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapacağı çalışmalara 76 milyon lira harcayacak."

Mardin'in en ücra yerlerine hizmeti götüreceklerini vurgulayan Yaman, kırsal kesimlerin en iyi yerlere gelmesini istediklerini aktardı.

Kırsal mahallelerde kanalizasyon sıkıntısının bir daha konuşulmasını istemediklerini dile getiren Yaman, bu nedenle kanalizasyon şebekesi konusunda hassas bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Su konusu üzerinde de ciddiyetle durduklarını belirten Yaman, "Kırsal mahallelerimiz su kuyuları ve şehir şebekeleri yoluyla su ihtiyacını karşılamaktadır. Su sağlamada tüm aksaklıkları ortadan kaldıracak planlamalarımızı yaptık. Bu bağlamda mahallelerimize su şebekesi, su depoları ve su kuyuları konusunda yatırımlarımız olacak." ifadesini kullandı.