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Mardin’de kaçak içki operasyonu

- Operasyonda 817 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

Mardin’de kaçak içki operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda, 817 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni yıl öncesi piyasaya kaçak içki ve sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 817 şişe bandrolsüz içki ile gümrük kaçağı 276 paket sigara, 25 puro ve 19 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyonda, 7 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.


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İçkiMardin
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