Mardin'de kaçak sigara operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ve Yeşilli ilçelerinde 83 bin 750 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 depo ve 7 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 66 bin 250 paket kaçak sigara bulundu, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilli'de de ilçe girişindeki plaka tanıma sistemine takılan ve emniyet görevlilerinin takibi sonucu durdurulan 2 araçta yapılan aramada 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.