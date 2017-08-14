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Mardin'de kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kazada Irak uyruklu iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Mardin'de kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilerek alev alan otomobildeki Irak uyruklu 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Nusaybin-Cizre karayolunda Irak uyruklu Cemal Muhammed'in (25) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Söğütlü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazanın ardından alev alan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Sit Van Fevzi (41), çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Otomobildeki yangın, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fevzi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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