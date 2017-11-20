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Mardin'de Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları asfaltlanıyor

- Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman: - "İnşallah kısa sürede yollar daha refah olacak. Esnafımızın her zaman yanındayız" - Mardin Küçük Sanayi Sitesi Esnafı Başkanı Bilben: - "40 yıldır ilk defa bu yolumuz yapılıyor. Teşekkür ediyoruz"

Mardin'de Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları asfaltlanıyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi'nin içindeki toz, çamur ve çukurlar nedeniyle sürücüleri zorlayan yollarda çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, bitümlü sıcak karışımı (BSK) asfalt ile yolları yenileyerek, gerekli standartlara kavuşturulması için çalışmaları yoğunlaştırdı.

Sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve önerilerini dinleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, çalışmaları da yerinde inceledi.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ve karayolları ile şehirde bin 650 kilometrelik sıcak asfalt ve sathi kaplama yapıldığını söyledi.

Bunun 850 kilometresinin Büyükşehir Belediyesi olarak yapıldığını anımsatan Yaman, kırsal mahallelerin büyük çoğunluğunda asfalt programlarını bitirdiklerini kaydetti.

Küçük Sanayi Sitesi esnafının talebi üzerine çalışma başlatıldığını aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar yıpranmış olan yolda iyileştirme yapılmasını arzu etmişlerdi. Kırsaldaki çalışmalarımızın çoğu bitti. Şimdi de Küçük Sanayi Sitemizin esnaf ve yönetiminin isteklerini yerine getiriyoruz. İş yerlerinin arasını BSK dediğimiz sıcak asfalt yapıyoruz. Bir kaç gün içerisinde bu çalışmalarımızı bitireceğiz. Bizim için esnafımız önemli. Burada ciddi bir çalışma var. Buradaki esnafımızın bu isteği önemliydi. İnşallah kısa sürede yollar daha refah olacak. Buradaki esnafımızın her zaman yanındayız."

Mardin Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Bülent Bilben de yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yolların kullanılamaz hale geldiğini ve yapılan çalışmanın esnafı rahatlatacağını kaydeden Bilben, "Bu çalışmanın yapılması çok güzel ve gurur verici. 40 yıldır ilk defa bu yolumuz yapılıyor. Bu da sayın belediye başkan vekili ve valimiz sayesinde yapılıyor. Teşekkür ediyoruz, dualarımız onunla beraber." ifadelerini kullandı.

Esnaf Ömer Derli de çalışmaları takdirle karışladıklarını belirterek, "Mardin halkı ve esnaf için çok iyi çalışmalar yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bu yol sıkıntısı vardı. Eskiden beridir kimse el atmadı. Allah razı olsun şimdi yapılıyor." dedi.

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