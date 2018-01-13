Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Mardin'de kuş gribi vakası

- Kızıltepe'nin bir kırsal mahallesinde kuş gribi vakası dolayısıyla 609 kanatlı hayvan itlaf edildi

Mardin'de kuş gribi vakası

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsalda yer alan bir mahallede kuş gribine rastlanması üzerine 609 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Boğaziye Mahallesi'nde, 2 kanatlı hayvanın ölümü üzerine yapılan araştırma sonucunda, hayvanların kuş gribinden öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 609 kanatlı hayvanı itlaf ederek, açılan çukura gömdü.

Büyük Boğaziye Mahallesi Muhtarı Seyfettin Çiftçi, gazetecilere, bir mahalle sakinine ait tavuk ve hindinin ölmesinin ardından durumu yetkililere ilettiklerini belirterek, "Telef olan hayvanlar üzerinde Elazığ'da yapılan inceleme sonucunda kuş gribi tespit edildi. Ardından gelen ekipler, kanatlı hayvanların tamamını itlaf ettiler." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kuş GribiMardin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5