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Mardin'de Noel kutlamaları

- Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi - KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kilisede Süryani vatandaşların bayramını kutlayarak, badem şekeri ve kolonya ikram etti - Vali Yaman: "Sizlerin devletimize yapmış olduğunuz dualar ve destekler takdire şayandır" - Metropolit Özmen: "Devletimizi yönetenlere dualarımızla eşlik ediyoruz"

Mardin'de Noel kutlamaları

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu da ilahiler okudu. Başta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi.

Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine katılanlar kutsandı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirmenin yapıldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kilisede Süryani cemaatinin bayramını kutladı, badem şekeri ve kolonya ikram etti.

Daha sonra kilisenin kabul salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan da katıldı.

Burada Süryani cemaatinin bayramını kutlayan Yaman, hem Mardin Valiliği hem de Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile kilisede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hem sevinç hem de üzüntüde hep bir arada olduklarını aktaran Mustafa Yaman, "Süryani cemaatinin hem ilimize hem de ülkemize önemli katkıları vardır. Sizlerin devletimize yapmış olduğunuz dualar ve destekler takdire şayandır." dedi.

- "Dualarımızda şehitlerimize rahmet diledik"

Metropolit Özmen ise ayinde Türkiye için ve Ortadoğu'nun huzura ermesi için dua ettiklerini belirtti.

Kötü şeylerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiklerini aktaran Saliba Özmen, "Özellikle son aylarda şehitlerimiz oldu. Dualarımızda şehitlerimize rahmet diledik. Onların şahadeti önümüzde nur olarak yürüsün. Bizleri sevgi ve barış yolu olan hidayete erdirsin." diye konuştu.

Kendilerini ziyaret eden Mardin'in bütün üst düzey yöneticilerinin Mardin ve çevresinde huzur olması için bütün varını yoğunu ortaya koyduklarını kaydeden Özmen, şöyle konuştu:

"Askerlerimizle berber kahramanca insanların daha huzurlu olması için büyük çaba sarf ediyorlar. Din adamları olarak bu kutsal ve anlamlı günde valimiz başta olmak üzere askerimize, polisimize ve bütün insanlara başarının en yükseğini gelmesini temenni ediyoruz. Çünkü devletimizin birliği, beraberliği, güçlü ve kararlılığı hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle devletimizi yönetenlere dualarımızla eşlik ediyoruz. Herkesin huzur ve barış içinde yaşaması için dualarımızı yapıyoruz."

Süryani cemaati üyesi Murat Özbek ise bu bayramın bütün dünyaya huzur ve barış getirmesi için dua ettiklerini söyledi.

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