Mardin'de oto sanayi sitesinde patlama: 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde oto sanayi sitesinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 iş yeri ve 2 araç yandı.
Alınan bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesinde iş yerlerinin önünde bulunan 47 DB 031 plakalı akaryakıt tankerinde henüz nedeni belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, yaralanan Murtaza Sağcan ve Abdurrahman Dayan, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama sonucunda 3 iş yeri ve 2 araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.