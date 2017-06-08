Mardin'de şehit asker için tören

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin için tören düzenlendi.
Şehit Zengin'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapıldığı Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlasına getirilerek, katafalka konuldu.
Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ümit Yıldız, milletin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için binlerce şehit verildiğini belirtti.
"Şehidim uğrunda can verdiğin vatan toprağında ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyu." diyen Yıldız, ülkeyi muhafaza etme kararından asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Mardin Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından şehit Zengin'in naaşı Burdur'a uğurlandı.
Törene, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.