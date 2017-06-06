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Mardin'de şehit ve gazi yakınları için iftar

MARDİN (AA) - Mardin'de şehit ve gazi aileleri onuruna iftar verildi.Şehit ve gazi yakınlarına yönelik 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında...

Mardin'de şehit ve gazi yakınları için iftar

MARDİN (AA) - Mardin'de şehit ve gazi aileleri onuruna iftar verildi.

Şehit ve gazi yakınlarına yönelik 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında verilen iftara, 4 bin kişi katıldı.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı konuşmada, her zaman şehit ve gazi aileleriyle birlikte olduklarını söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kandemir, "Her zaman için şehit ailelerimizin yanında olmanın onurunu yaşıyoruz." dedi.

İftara, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve güvenlik korucuları da katıldı.







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Anahtar Kelimeler:
Mardinşehit Ve Gazi
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