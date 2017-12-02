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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

- Kızıltepe ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi yakınlarında aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada, Necmeddin Kılıç (36) ile C.K. (24), M.K. (32), N.K. (35) ve B.K. (26) yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Necmeddin Kılıç Kızıltepe Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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MardinSilahlı Kavga
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