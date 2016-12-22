Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör...

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında yapılan araştırmada, 9 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MardinTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.