Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında yapılan araştırmada, 9 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.