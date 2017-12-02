Mardin'de terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile iletişim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin'in kırsal alanında 29 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 uzun namlulu silah, tabanca, 110 kilogram patlayıcı, 15 roket mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 8 el bombası, 4 şarjör, 5 bin 200 fişek, 18 roketatar sevk fişeği, elektrikli fünye irtibatlı 250 gram patlayıcı, çok sayıda fünye, 100 metre infilaklı ve saniyeli fitil, 5 elektronik devre düzeneği, telsiz, 4 dürbün, çok sayıda iletişim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek.

