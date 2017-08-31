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Mardin'de terörle mücadele

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında bir evde yapılan aramada, kalaşnikof tüfek, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı...

Mardin'de terörle mücadele

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında bir evde yapılan aramada, kalaşnikof tüfek, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Kızıltepe ilçesinde bir evde arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 6 şarjör, tabanca ve tabancaya ait 3 şarjör ile 247 fişek ele geçirildiği, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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KaleşnikofMardin
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