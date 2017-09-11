Mardin'de tır şoförlerinden eylem

MARDİN (AA) - Mardin'de uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, ton başına ödenen ücretin düşürüldüğünü iddia ederek bir süre kontak kapattı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yük taşımacılığı yapan, ton başına aldıkları 20 doların, firma ve nakliyeciler tarafından 13 dolara düşürüldüğünü öne süren şoförler eylem yaptı.

OSB'deki Gümrük Müdürlüğü önüne tırlarla gelen şoförler bir süre kontak kapattı.

Şoförlerden Hamdullah Ortaç, yaptığı açıklamada ton başına aldıkları ücretin sürekli düşürülmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çalışmak zorunda olduklarını belirten Ortaç, "Çalışmazsak çocuklarımız perişan olacak. Bundan bir hafta önce 20 dolar, bugün ise 13 dolar yazılıyor. Bir hafta içinde ne oldu da ton başına 7 dolar düştü. Kiralarımızın düzgün bir seviyeye gelmesini istiyoruz." dedi.

Semih Yıldırım ise mağdur olduklarını dile getirerek, ton başına verilen ücretlerin yükselmesi gerekirken düştüğünü iddia etti.

Ahmet Demir de ücretlerin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ücretin düşmesinden dolayı bedavaya çalışıyoruz." dedi.

Şoförler daha sonra dağıldı.