Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı

Mardin'de tır şoförlerinden eylem

- OSB'de uluslararası taşımacılık yapan şoförler ton başına aldıkları 20 doların, firma ve nakliyeciler tarafından 13 dolara düşürüldüğünü ileri sürerek bir süre kontak kapattı

Mardin'de tır şoförlerinden eylem

MARDİN (AA) - Mardin'de uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, ton başına ödenen ücretin düşürüldüğünü iddia ederek bir süre kontak kapattı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yük taşımacılığı yapan, ton başına aldıkları 20 doların, firma ve nakliyeciler tarafından 13 dolara düşürüldüğünü öne süren şoförler eylem yaptı.

OSB'deki Gümrük Müdürlüğü önüne tırlarla gelen şoförler bir süre kontak kapattı.

Şoförlerden Hamdullah Ortaç, yaptığı açıklamada ton başına aldıkları ücretin sürekli düşürülmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çalışmak zorunda olduklarını belirten Ortaç, "Çalışmazsak çocuklarımız perişan olacak. Bundan bir hafta önce 20 dolar, bugün ise 13 dolar yazılıyor. Bir hafta içinde ne oldu da ton başına 7 dolar düştü. Kiralarımızın düzgün bir seviyeye gelmesini istiyoruz." dedi.

Semih Yıldırım ise mağdur olduklarını dile getirerek, ton başına verilen ücretlerin yükselmesi gerekirken düştüğünü iddia etti.

Ahmet Demir de ücretlerin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ücretin düşmesinden dolayı bedavaya çalışıyoruz." dedi.

Şoförler daha sonra dağıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kontak KapattıMardinşoför
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5