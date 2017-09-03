Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Güngör yönetimindeki 34 VCF 47 plakalı otomobil, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda Üçyol mevkisinde Abdülkadir Ari'nin kullandığı 34 TB 4167 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler Güngör ve Ari'nin yanı sıra Özlem Ari ve Suriyeli Fatma Sımo kazada yaralandı.
Otomobilde bulunan 51 yaşındaki Meyhan Ari olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.