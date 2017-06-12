Mardin'de trafik kazası: 2 ölü 13 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 DS 229 plakalı beton mikseri ve 47 M 0076 plakalı yolcu minibüsü ile 06 DS 9401 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde çarpıştı.

Araçlarda yaralanan Şehmus Yılmaz, Betül Yılmaz, Burhan Şimdi, Süphan Çelik, Berfin Yılmaz, Fevziye Yılmaz, Filiz Yakak, Gülnaz Yakak, Gülistan Bözdemir, Rıdvan Aşar, Hüseyin Öter, Abdurrahim Oktan, Hıdır Meraler, Dilek Değer (30) ve oğlu Ömer Değer (3), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek Değer ile oğlu Ömer Değer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.