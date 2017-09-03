Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam havalimanı situs inversus totalis Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi
Herşey 30 ağaçla başladı
Herşey 30 ağaçla başladı
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi

Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

- Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyyüp Ölçer (24) kontrolündeki 31 TP 588 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde yoldan çıktı.

Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta, sürücü Ölçer ile 7 yaşındaki Siyar Polat İdilkurt yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mustafa ve Yusuf Ölçer ile İsmail İdilkurt, 112 acil sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MardinTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5