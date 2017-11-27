Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren Nurettin Doğanay İzzet Baysal Caddesi
Vay be dedirtecek icat
Vay be dedirtecek icat
Bakır ihracatı patladı
Bakır ihracatı patladı
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu

Mardin'de uyuşturucu, kaçakçılık ve bahis operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu, kaçak sigara ve yasa dışı bahis operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde uyuşturucu, kaçak sigara...

Mardin'de uyuşturucu, kaçakçılık ve bahis operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu, kaçak sigara ve yasa dışı bahis operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde uyuşturucu, kaçak sigara ve yasa dışı bahis operasyonlarının düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 8 bin 270 paket kaçak sigara, 3,5 gram esrar, 0,6 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile yasa dışı bahis oynatılan malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AsayişMardin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5