Mardin'de uyuşturucu, kaçakçılık ve bahis operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu, kaçak sigara ve yasa dışı bahis operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde uyuşturucu, kaçak sigara ve yasa dışı bahis operasyonlarının düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda, 8 bin 270 paket kaçak sigara, 3,5 gram esrar, 0,6 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile yasa dışı bahis oynatılan malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.