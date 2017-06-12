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Mardin'de yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

- Mardin'de binin üzerinde açılan yaz Kur'an kurslarına kayıt yaptıran çocuklar ders başı yaptı -İl Müftüsü Çiçek: - "Caminin ilgilendiği çocuklar yarın cami ile ilgilenen yetişkinler olacak"

Mardin'de yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

MARDİN (AA) - Mardin'de binin üzerinde açılan yaz Kur'an kurslarına çocukların ilgisi yoğun oldu.

Kur'an kurslarına gelen çocuklara ilk gün Kur'an-ı Kerim, "Elif Ba" ve "Dinimi Öğreniyorum" kitapları hediye edildi.

Kursa katılan çocuklara uygulamalı namaz tatbikatı, ibadet, siyer, fıkıh ve ahlak dersleri verilecek. Sabah 09.00'da başlayan dersler saat 12.00'de sona erecek. Kurslarda düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.

Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Cami'sindeki programa katılan İl Müftüsü İsmail Çiçek, kursların 2 ay açık kalacağını söyledi.

Çocukların 8 ay okulun ardından yaz tatilinde camilerde eğitim göreceğini belirten Çiçek, "İnşallah 7'sinde camiyi gören çocuklarımız 70'ine kadar cami gölgesi altında büyüyecekler. Caminin ilgilendiği çocuklar yarın cami ile ilgilenen yetişkinler olacaklar. Mardin il genelinde binin üzerindeki camide Kur’an eğitimlerimiz başladı. Kur'an kursu ve camilerimize 10 binin üzerinde öğrenci bekliyoruz." dedi.

- "Geçen yılki rakamı daha üste taşımayı düşünüyoruz"

Programda çocuklarla sohbet eden İl Milli Eğitimi Müdürü Yakup Sarı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bittiğini ve manevi eğitimin camilerde başladığını aktararak, "Camiler bizim sadece namaz kılacak, ibadet edecek yerlerimiz değil, çünkü camiler aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır." diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Özeloğlu, Yaz Kur’an Kursu'na geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Muhammed Gültürk de kursların yeniden açılmasından dolayı sevindiğini dile getirdi.

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