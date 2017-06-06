Mardin'deki FETÖ/PDY operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, halen görevde olan ile kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden ihraç edilen eski sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs'ta Mardin ve Ankara'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.