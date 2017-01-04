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Mardin'deki silahlı saldırı

- Kızıltepe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Mardin'deki silahlı saldırı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde dün evden çıkarken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Baver Yılmaz (24), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam evden çıkan ve bir akaryakıt istasyonunda çalışan Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KızıltepeMardinSilahlı Saldırı
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