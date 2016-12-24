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Mardin'deki terör saldırısı

- AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı ile polis lojmanlarına yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 9'a yükseldi

Mardin'deki terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ile polis lojmanlarına yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ilçede silahlı ve bombalı saldırı olayı ile ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 4'ün tutuklandığı, birinin de serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

İlçede, 30 Ekim'de PKK'lı teröristlerce AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı ile Tepebaşı Mahallesi'ndeki polis lojmanlarına el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda da 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.

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