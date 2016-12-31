Mardin'deki terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'de Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Merkez Artuklu ilçesi Cevizlik Mahallesi'ndeki Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına 9 Temmuz'da teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 2 askerin şehit olduğu, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 12 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cevizlik Mahallesi'nde 2 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada, tabanca, şarjör, av tüfeği, silahlara ait 82 fişek, dürbün, cep telefonları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

- Saldırıda belediye araçları kullanılmıştı

Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına 9 Temmuz'da terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2 asker şehit olmuş, bir kişi yaşamını yitirmiş, 12 asker yaralanmıştı.

Bomba yüklü 47 AS 012 plakalı aracın Mazıdağı Belediyesine ait olduğu, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinin ilaçlama birimindeki görevlilerin kullandığı yüklenici firmaya ait 35 END 98 ve 21 FN 913 plakalı diğer araçla olay yerinden kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Valilik, Mardin Büyükşehir ve Mazıdağı belediyeleri yöneticileri hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı İlaçlama Şube Müdürü ile Mazıdağı Belediyesi Zabıta Amirinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2 belediye çalışanı tutuklanmış, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 6 kişi de serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dolayısıyla Mazıdağı Belediye Başkanı Necla Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Ali Özkan, Anayasa ile Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırmıştı. Gözaltına alınan Yıldırım, 25 Ağustos'ta savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



