'Mardin'in minyatürü' turizmle adından söz ettirecek

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi dokusuyla "Mardin'in minyatürü" olarak nitelendirilen Savur ilçesi, görevlendirme yapılan belediyenin hizmetleriyle turizmle adından söz ettirecek.

DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam İdris Koç'un başlattığı hizmet atağıyla ilçenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarıldığı bir süreç başladı.

Belediye Başkan Vekili Koç'un başlattığı hizmet hamlesiyle Mardin merkeze 50 kilometre uzaktaki kalenin yamacına kurulu, birçok medeniyetin izlerini yansıtan Savur'da büyük bir değişim yaşanıyor.

Merkez ve köylerinde kaleler, manastırlar, kiliseler, camiler, mezar anıtları, köprüler, çamaşırhaneler, hanlar, evler, çeşmeler ve değirmenleri ile 40'ı aşkın tarihi yapıyı bünyesinde barındıran, doğasıyla da ziyaretçilerini büyüleyen tarihi ilçe, temizlikten altyapı ve üstyapıya, çevre düzenlemesinden sosyal donatılara, park ve bahçelerden mesire alanlarına kadar pek çok alanda kaliteli belediye hizmetiyle buluştu.

Halkın belediyecilik hizmetleriyle tanıştığı Savur'da, tarihi ve kültürel potansiyelin değerlendirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hedeflenen projeler birbiri ardına yatırıma dönüşüyor.

Atıl durumdaki tarihi bedesten vatandaşın hizmetinde

Belediye Başkan Vekili Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana belediye hizmetlerinde hedeflerinin sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların görüşünü alarak istedikleri hizmetleri gerçekleştirmek istediklerini belirten Koç, bu doğrultuda öncelikle halk buluşmalarını başlattıklarını dile getirdi.

Koç, halkın görüşü doğrultusunda çalışmalara başladıklarına işaret ederek, "Belediyeye ait, atıl durumdaki Savur Bedesteni binasında gerekli tadilatı yaptık. Personel ve ekipman eksiklerini tamamladık. Bedestende 'Savur Masa' şubesini kurarak, vatandaşla doğrudan iletişime geçtik." dedi.

Bedesten içerisinde kırsal mahallelerden gelen kadın, çocuk ve öğrenciler için günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri sosyal alanlar oluşturduklarını belirten Koç, burada bütün hizmetleri ücretsiz sunmaya başladıklarını aktardı.

Bedesten içerisinde özel bir evlendirme dairesi kurduklarını anlatan Koç, birçok yönden ilçeye hizmet verecek bedestende kadınlara yönelik çeşitli kurslar da açılacağını müjdeledi.

Koç, ilçede ayrıca, özellikle yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerinin giysilerinin ücretsiz yıkanabilmesi için yıkama merkezi kurduklarını aktardı.

Merdivenler tarihi yapıya uygun restore ediliyor

İdris Koç, ilçe merkezinde 30'a yakın merdiven bulunduğunu, bu merdivenlerden zamanla yıprananların aslına uygun şekilde Mardin taşı ile restore edildiğini belirtti.

İlçede bir meydan bulunmadığını, bunun oluşturulabileceği bir alan da olmadığını dile getiren Koç, bu doğrultuda peyzaj çalışmaları ve istinat duvarı ile meydana benzer düzenlemeler yaptıklarını anlattı. Koç, bu şekilde tespit edilen 6 alandan 2'sinde çalışmaların başladığını aktardı.

Park ve spor sahaları yapılıyor

Savur'da ilk etapta 3 park yaptıklarını ifade eden Koç, bu sayede çocukların aileleriyle rahat şekilde vakit geçireceği alanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Koç, bu parkların vatandaşlarca ilgiyle kullanılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek talep doğrultusunda projeleri hızla uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

Kırsaldaki Başkavak Mahallesi'nde de atıl durumdaki Hazine arazisini parka dönüştürdüklerini ifade eden Koç, belediye olarak uygun görülen alanlarda 2'şer park ve mesire alanı daha oluşturulması için projeler yaptıklarını kaydetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile 3'ü ilçe merkezinde, 38'i kırsal mahallede çocuk oyun parkları yapılacağını müjdeleyen Koç, 2018 yılında çocuk parkı bulunmayan kırsal mahalle kalmayacağını vurguladı.

Koç, "Eksikliğini görmemiz üzerine 3 parçadan oluşan oyun guruplarını, 10 kişilik belediye ekibi ve iş makineleriyle mahallere götürerek okul bahçesinde öğrencilerimizin hizmetine sunmaya başladık." diye konuştu.

Biri kırsal 4 mahallede semt sahası yapılması için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Koç, semt sahaları içerisinde futbol ve basketbol sahaları ile çocuk parkının yer alacağını bildirdi.

"Asfaltı olmayan yolumuz kalmadı"

Altyapısı eski olan ilçede su ve kanalizasyon hattının tamamımın yenilenmesi için proje hazırlandığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Eski olması devamlı arızaya sebep oluyor. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla proje yapıldı. 2018 yılında projenin hayata geçirilmesini öngörüyoruz. Yaklaşık 60 kilometrelik su ve kanalizasyon hattı ile ilçe merkezindeki hattın tamamı değiştirilmiş ve yenilenmiş olacak. Akabinde parke ve asfalt çalışması yapılacak. İlçe merkezini kırsal mahallelere bağlayan ve daha önce hiç asfalt yapılamamış yolların yaklaşık 80 kilometresi sathi kaplama yapıldı. Başka bir grup yolunda da yaklaşık 7 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. İlçemizde asfaltı olmayan yolumuz kalmadı. Düşük miktarda eksiklikler olabilir, onları da inşallah 2018 yılında tamamlayacağız."

Koç, altyapısı tamamlanan kırsal mahallerde parke çalışmasına başladıklarını anlatarak, yaklaşık 30 bin metrekare alanda bu çalışmayı yaptıklarını belirtti. Parke çalışması eksik olan 2 kırsal mahallede ileriki günlerde yaklaşık 50 bin metrekare parke taşı döşeneceğini ifade ederek, kısa bir sürede 100 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasını ilçeye kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Belediyenin iş makineleri halkın hizmetinde

Koç, hafta içi ve hafta sonu ihtiyaç duyulduğu anda vatandaşların mahallelerindeki işlerini halletmeleri için belediyeye ait iş makinelerinin halkın hizmetlerine sunulduğunu söyledi. Bu konuda gelen taleplerin geri çevrilmediğini anlatan Koç, aksine her talebin titizlikle yerine getirildiğini kaydetti.

"Savur için turizmde önemli bir altyapı ortaya koymaya çalıcağız"

Savur'un turizm noktasında da önemli bir destinasyona sahip olduğuna dikkati çeken Koç, ilçenin bu yönüyle ayrı bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Koç, tarihi yapısı ve doğasıyla ilçenin ayrı bir görünüme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmde Savur'u ayrı bir noktaya koyuyor, bir turizm çalışması yapıyoruz. En büyük destekçimiz GAP İdaresi Başkanlığı. 2 yıl önce hazırlanan Savur Alan Yönetimi kapsamında çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu projelendirdik. Projelendirdiğimiz çalışmaların bir kısmını hayata geçirdik. Bir kısmını da 2018 yılında hayata geçirip Savur için turizmde önemli bir altyapı ortaya koymaya çalışacağız."

"Vatandaşlarımız bizleri nerede görmek istiyorsa, orada olacağız. Hedefimiz, şehir merkezindeki hizmeti kırsal mahallere de götürebilmek, belediyenin kaynaklarının tamamını vatandaşımızın hizmetine sunabilmektir." diyen Koç, bunun için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Koç, çalışmalarını yürütürken kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.