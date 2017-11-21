MARDİN (AA) - Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla ''Onur Günü'' kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan edebiyat öğretmeni Şeyma Nur Bulut, Mardin'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini söyledi.

- "Kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir"

Mardin, son olarak Milli Mücadele döneminde önce bölgede ayrılıkçı bir hareket başlatma düşüncesine sahip İngilizler, sonra da 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Şehrin ileri gelenleri ve halk buna büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir."

Bulut, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011 yılından itibaren 21 Kasım'ın "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.