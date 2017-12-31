Mardinli gençler belediyenin açtığı merkezde geleceğe hazırlanıyor

MARDİN (AA) - OSMAN ÖKSÜZ - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, 2 bin 700 metrekare alanda gençlik merkezi oluşturuldu.

Görevlendirmeden sonra engelli, kadın, genç ve öğrencileri merkeze alarak çalışmalarına hız veren Mardin Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu merkezden 15-29 yaş grubu faydalanıyor.

Merkezde, yabancı dil, resim, müzik, bilgisayar, manevi değerler atölyeleri ile 7 bin kitabın bulunduğu kütüphane, konferans salonu ve ücretsiz kafeterya yer alıyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden açılan radyo ile gençlerle 24 saat birlikte olma hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, bilgi, kültür ve sanatla donatılmış bir gençlik yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Görevlendirmeden sonra gençler için neler yapılabileceği üzerinden kafa yorduklarını aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Yaş ortalaması 21 olan Mardin'de gençlere neler yapabiliriz üzerine, arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. İlk başlarda konakta gençleri ağırladık, daha sonra da mahallelerde bilgi evleri oluşturduk. Yaklaşık bir ay önce bölgenin en büyük ve en modern gençlik merkezini hizmete açtık. Gençlerimiz büyük ilgi gösteriyor, kısa süre içerisinde yaklaşık 2 bin öğrencimiz kayıt yaptı."

Türkiye'nin entelektüel simalarını gençlerle buluşturduklarını kaydeden Yaman, Mardinli gençlerin hedeflerini büyüterek hem ailelerine hem de ülkeye faydalı olmaları için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber gençlere önemli imkanlar sunduklarını kaydeden Yaman, "Gençlerin derslerinde başarılı olmalarını sağlıyoruz, kültürel birikimlerini artırıyoruz. Yeteneklerine göre gençlik merkezinde meşguliyetleri oluyor." dedi.

- Terör operasyonlarında başarı sağlandı

"Belediyenin imkanlarını terör örgütüne değil gençlere aktarıyoruz." diyen Yaman, terör nedeniyle geçmişte gençlerin büyük travma yaşadığını vurguladı.

Devletin şehir merkezleri ile kırsalda sürdürdüğü operasyonlarla terörle mücadele önemli başarı sağladığına işaret eden Yaman, şunları aktardı:

"Bu başarıdan sonra gençlerimiz daha moralli ve bu tramvayı atmış durumda. Biz de buna destek olmuş oluyoruz. Gençlerin kötü alışkanlıklarla, terörle, bağımlılıklarla yüz göz olmalarını engellemek için çalışıyoruz. Bunda da başarılı oluyoruz. İnşallah bu gençler Mardin'imizin ve ülkemizin yüz akı olacaklar."

- "Gençlerle terör arasında büyük duvar örecektir"

Gençlik Merkezi Müdürü Burak Bahadır Tuzlu da merkezde gençlerin yarının Türkiye’sine hazırlanmalarına katkı sunduklarını söyledi.

Tuzlu, "Çocukları evrensel anlamda çalışmalara yönlendirmek istiyoruz. Bunu başardığımız zaman terörle ilgili konuları ve sorunları gençlerin üzerinden kaldıracağımıza inanıyorum. Burada açacağımız atölyeler, kazanacakları yeni ufuklar ve vizyonlarındaki gelişmeler, gençlerle terör arasında büyük duvar örecektir." diye konuştu.

- "Geleceğin Aziz Sancarları yetişecek"

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın bu topraklar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tuzlu, "Biz birçok alanda Aziz Sancar'ların çıkmasını arzu ediyoruz. Anadolu'daki birlikte yaşama kültürünü dünyaya taşımak istiyoruz. Bundan dolayı hedeflerimiz arasında bir değil binlerce Aziz Sancar yetiştirmek var. Böylelikle Mardin’deki bu hoşgörü ortamı mikro anlamda bir Türkiye modeli olacak."

Gençlerden Hatice Sağar, okul çıkışında geldiği gençlik merkezinde rahat bir ortamda ders çalıştığını belirterek, "Atölyelerde hobilerimizi geliştirebiliyoruz. Ders çalışma aralarında verilen ücretsiz ikramlarla sohbet ortamımız oluyor." şeklinde konuştu.

Salih Çiçek de merkezde ders çalışmanın yanı sıra kitap da okuduklarını dile getirerek, "Rahat bir şekilde ders çalışabiliyoruz. Kendimizi yabancı bir dilde geliştirme imkanı da bulabiliyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz." dedi.