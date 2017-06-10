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Mardinli yetimler iftarda buluştu

- "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında bin 370 yetim aileleriyle oruç açtı

Mardinli yetimler iftarda buluştu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde valilik, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfının (İHH) kurduğu iftar sofrasında bin 370 yetim, aileleriyle oruçlarını açtı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'ndaki iftara yetimler ve ailerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, konuşmasının ardından dua okudu. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, bu meydanda 15 gündür iftar programları düzenlendiğini, halkın teveccüh gösterdiğini söyledi.

Bugünkü iftarın çok farklı bir önemi olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle dedi:

"Bugün Dünya Yetimler Günü. Burada yaklaşık bin 400 yetim kardeşimizi soframıza davet ettik. Bu akşam bütün hemşehrilerimiz bu sofrada yetim kardeşlerimizle iftar yaptı. İnşallah her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde geçer."

Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu da ramazanın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" ilan edildiğini anlattı.

Vali Yaman'a yardımlarından dolayı teşekkür eden Timurağaoğlu, "Yetim çocuklarımızla beraberiz. Onların gönüllerini mutlu etmeye, sadece bir gün değil, bütün yıl onların sıkıntılarını gidermeye çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Kent genelinde bin 370 yetim bulunduğunu, bu çocuklara sponsorluk yapıldığını anlatan Timurağaoğlu, hayırseverlerin bu ay da yetim çocuklara yardımlarını sürmesini istedi.

Bu arada, valilik ve Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi bin 350 yetim çocuğu giydirecek, Mardin İHH da ailelerine gıda yardımında bulunacak.

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