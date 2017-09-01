Margvelaşvili'den Kurban Bayramı mesajı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhrbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Margvelaşvili, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan bayram mesajında, "Değerli vatandaşlarım, dayanışmanın, barış ve iyiliğin kazanmasının bayramı olan Kurban Bayramı'nızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki Müslüman vatandaşların, Gürcistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Margvelaşvili, şunları kaydetti:

"Gürcistan'ın Müslüman topluluğu, bizim topluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Atalarımız omuz omuza vererek ülkemizi inşa ediyorlardı, tarih yaratıyorlardı ve bu gelecekte de böyle olacak. Bayramınıza katılıyorum, ailelerinizle birlikte başarılar ve refah dilerim. "

- Cuma Camisi'nde program

Öte yandan, başkent Tiflis'teki Cuma Camisi'nde bayram dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanı Sozar Subari, Gürcistan Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze,Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasın Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, milletvekilileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Subari, tüm dünyadaki Müslümanların bayramını tebrik ederek, Kurban Bayramı'nın herkes için önemli bir bayram olduğunu belirtti.

Ülkesinde son zamanlarda meydana gelen yangınların söndürülmesinde verilen destek için Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri ve halkına teşekkür eden Subari, "Bize verdikleri destek için kardeş, komşu ve stratejik ortaklar Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü de vatandaşların bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Gümrükçü, "Bugün hepimiz burada bizden beklenen birlik ve kardeşliği simgeliyoruz. Allah birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın, nice ve mutlu bayramlara inşallah." diye konuştu.







