Mark Twain'in kızına aldığı çiftlik satılığa çıkarıldı

REDDING (AA) - Amerikalı yazar Mark Twain'in 1909 yılında kızı için satın aldığı çiftlik 1,8 milyon dolara satılığa çıkarıldı.

Connecticut Post, California eyaleti Redding'de Twain'in "Stormfield" adıyla anılan kır evinin de bulunduğu 7 dönümlük çiftliğin satışa çıkarıldığını yazdı.

Twain, çiftliği 1909'da kızı Jean Clemens için satın almıştı. Kızı, çiftliğin alınmasından kısa süre sonra yaşamını yitirmiş, bundan 5 ay sonra da 1910 yılının nisan ayında Amerikalı yazar hayata gözlerini yummuştu.

Emlak şirketi, yazarın "Jean's Firm" (Jean'in Çiftliği) ismini verdiği arazi için "Connecticutlı bir beyefendinin mükemmel çiftliği" nitelendirmesini yaptı.

Çocuk klasiklerinin en önemlilerinden Tom Sawyer'ın Maceraları'nın yazarı olan Twain'in diğer önemli eserleri arasında Huckleberry Finn'in Maceraları ve Mississipi'de Yaşam bulunuyor.