BOLU (AA) - Bolu'da, "Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali" başladı.

Bolu Valiliği ve Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen, 3 gün boyunca Türkiye ve dünyadan yüzlerce konuğa ev sahipliği yapacak festival, Vali Aydın Baruş, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türk sinemasının ünlü ismi Hülya Koçyiğit'in, Köroğlu heykelinin önünde festival ateşini yakmasıyla başladı.

Birinci gün etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, Demokrasi Meydanı’ndan Anıtpark’a kadar yürüdü.

İzzet Baysal Caddesi boyunca gerçekleşen yürüyüşte, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen folklor ekipleri de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Klasik otomobille kortejin önünde ilerleyen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'e, Bolulular yoğun ilgi gösterdi.

Kent Meydanı'nda hazırlanan alanda festivalin açılış konuşmaları yapıldı.

- "Köroğlu insanlık değerleri üzerine söz söyleyen halk bilgesidir"

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türklerin binlerce yıllık medeniyet ve kültüre sahip çok köklü bir millet olduğunu vurgulayarak, "Tarihte medeniyet kurabilen milletler, insanlığa söyleyecek sözü olanlar ve köklü kültür mirasına sahip milletler olmuştur. Büyük medeniyetler kurmak için sizi bir arada tutan kültür değerlerinizin, manevi değerlerinizin farkında olmanız ve bunu gelecek nesillere aksatmadan taşımanız gerekir." dedi.

Türklerin kültür mirasları arasında önemli yeri olan ve ülkeyi Türk dünyası ile kardeş kılan Köroğlu'nun, en önemli tarihi Türk kahramanlarından birisi olduğunu ifade eden Baruş, şunları söyledi:

"Köroğlu sadece Bolu’nun değil, Türk dünyasının ve kültür coğrafyamızın ortak mirasıdır. Köroğlu şiirlerinde Bolu’dan, Tokat’tan, Silistre’den, Halep’ten, Hoy’dan, Bağdat’tan, Üsküdar’dan, Gürcistan’dan, Karaman’dan ve nice diyarlardan seslenir. Köroğlu yiğitliği ile nam salmış bir kahraman olduğu gibi aynı zamanda insanlık değerleri üzerine söz söyleyen halk bilgesidir."

- "Köroğlu sosyolojik bir kavram"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin ise Belediye Başkanı Yılmaz'ın, Köroğlu Festivali vesilesi ile Türk dünyasının bakanları, başbakanları ve cumhurbaşkanlarının katıldığı bir organizasyon gerçekleştirme hayali olduğunu dile getirdi.

"Ben bu hayalimin çok kısa süre içerisinde gerçekleşeceği inancımı ifade emek istiyorum." diyen Metin, "Köroğlu sosyolojik bir kavram. Türk dünyasının ortak kavramı. Ortak kişiliği dolayısıyla Türk dünyasının değerlerinden biri. Bundan bir yıl önce 15 Temmuz günü, bu milletin evlatları birer Köroğlu gibi o bozulan mertliğe karşı, bütün dünyaya Türk milletinin mertliğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Yılmaz da Köroğlu'nun çok özel bir kahraman olduğunu vurgulayarak, Türk dünyasının Köroğlu’nu tanımak, anlamak ve anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Yalnızca medeniyetlerin kahraman çıkartabildiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Köroğlu bizim kahramanımız, Türkmenistan’ın, Özbekistan’ın, Azerbaycan’ın, Kırgızistan’ın kahramanı. Bizim kahramanımız Robin Hood gibi ezilenin yanında durmuş, ezene karşı dik durmuş, o da zenginden alıp fakire dağıtmış. Bu yönü ile Robin Hood’a benzer. Ancak bizim medeniyetimiz sömürge medeniyet değil. Bizim medeniyetimiz farklı."

Konuşmaların ardından sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve şarkıcı Ömür Gedik moderatörlüğünde, "Türk Sinemasında Köroğlu" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Türk devletlerinden halk dansları topluluklarının yöresel oyun gösterileri, Ömür Gedik ve Ferhat Göçer konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve gösterilerin yer alacağı festival, Pazar günü sona erecek.