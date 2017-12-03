"Markalı alabalıklar" doğaya uyum sağladı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, bu yılki üretim çalışmaları sonucu 4 milyon 274 bin alabalık salımı gerçekleştirildiğini, balıkların markalanarak tabiata uyum yönünden de takip edildiğini söyledi.

DKMP Genel Müdürü Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla milyonlarca alabalığın üretilip tabiata salındığını belirtti.

"Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme istasyonlarındaki çalışmaların devam ettiğini anlatan Taş, "Üretim çalışmaları neticesinde bu yıl içinde 4 milyon 274 bin alabalık salımı gerçekleştirildi. Salınan alabalıklar markalanarak tabiata uyum yönünden de takip ediliyor." dedi.

Taş, habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyotları, damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı ve yumurta çapının izlenmesi amacıyla alabalıkların pilot uygulama olarak ilk kez Trabzon Uzungöl'de 2014'te tabiata salındığını dile getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesiyle iş birliği içinde markalı alabalıkların belirli aralıklarla yakalanarak tabii ortama adaptasyonlarının izlendiğine dikkati çeken Taş, şöyle konuştu:

"Son olarak, ilk salımdan 3 yıl 3 ay 15 gün (toplam bin 203 gün) sonra, 16 Kasım'da yapılan ve dördüncü yaşına ulaşan markalı alabalıkların izlenmesi çalışması, oldukça sevindirici gelişmeler olduğunu gösterdi. Yakalanan balıkların boy ve ağırlıklarının arttığı, sert kış aylarını geçirerek tabiata adapte oldukları tespit edildi. Markalı balıkların tabii balıklar ile aynı ortamı paylaştığı ve birlikte yaşamaya devam ettikleri gözlendi.

Bu bilgilerin en önemlisi, markalı dişi ve erkek alabalıkların üreme yeteneklerinin oluştuğu ve bu sayede tabii hayata, alabalık popülasyonlarına katkı vermeyi sürdürdüklerinin ispat edilmesi oldu."

Projeyle, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonunun çoğaltılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türler hakkında farkındalığın arttırılması ile sportif olta balıkçılığının geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Taş, bu şekilde korunacak biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere miras bırakılacağını kaydetti.

Genel Müdür Taş, "Biyolojik çeşitliliğimiz açısından son derece sevindirici olan bu gelişmeler ışığında üretim çalışmalarımız özveriyle devam edecek. 2023 yılında 50 milyon alabalık yavrusunun orman içi sulara bırakılması hedefleniyor." dedi.