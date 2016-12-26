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Market çalışanı iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir market çalışanı kavga ettiği 3 kişiyi maket bıçağıyla yaraladı.Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde markete giden R.Ö, alışveriş yaptığı sırada market çalışanlarıyla...

Market çalışanı iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir market çalışanı kavga ettiği 3 kişiyi maket bıçağıyla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde markete giden R.Ö, alışveriş yaptığı sırada market çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Daha sonra R.Ö'nün oğlu S.Ö. ve damadı A.D'nin de markete gelmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Market çalışanlarından M.K.S. (25) maket bıçağıyla 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden yaralılardan R.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Bıçakla YaralamaMarket çalışanıSamsun
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