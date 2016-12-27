Market çalışanının iş yerinde 3 kişiyi bıçaklaması

SAMSUN (AA) - Samsun'da üç kişinin maket bıçağıyla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan bir market çalışanı ve ikiz kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam markete gelen R.Ö, S.Ö. ve A.D'yi maket bıçağıyla yaraladıktan sonra gözaltına alınan market çalışanı M.K.S. ile ziyaret için yanına gelen ve çakı bıçağıyla kavgaya karışan ikiz kardeşi A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Markete giden R.Ö, alışveriş yaptığı sırada market çalışanlarıyla tartışmaya başlamış, daha sonra R.Ö'nün oğlu S.Ö. ve damadı A.D'nin de markete gelmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Market çalışanlarından M.K.S. (25) maket bıçağıyla 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralamıştı.