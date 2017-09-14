Market gaspçıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, silah tehdidiyle marketlerden gasp yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Ağustos'ta Beyoğlu'da bazı marketlere yüzleri maskeli ve silahlı giren 3 kişi silah tehdidiyle bir miktar para gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı fiziki çalışma sonucu bir marketi gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarken attığı maskeyi geri almak için gelen bir şüpheliyi yakaladı.

Polis, yaşı küçük olan şüpheli M.K.Ö'nün ifadesi doğrultusunda diğer 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanacaklarını düşünerek Elazığ ve Batman'a kaçarak izlerini kaybetmeye çalışan 2 şüpheliden N.G. İstanbul'a dönünce evinde, diğer şüpheli C.Ş. Elazığ'da yakalandı.

Basına dağıtılan güvenlik kamera görüntülerinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişinin gasp yaptıktan sonra vatandaşlar tarafından kovalandıkları anlar görülüyor.

Gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüphelinin Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.