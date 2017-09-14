Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Market gaspçıları yakalandı

-Beyoğlu'nda, kar maskesiyle girdikleri marketlerde silah tehdidiyle gasp yaptığı ileri sürülen yaşı küçük 2 kişi yakalandı

Market gaspçıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, silah tehdidiyle marketlerden gasp yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Ağustos'ta Beyoğlu'da bazı marketlere yüzleri maskeli ve silahlı giren 3 kişi silah tehdidiyle bir miktar para gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı fiziki çalışma sonucu bir marketi gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarken attığı maskeyi geri almak için gelen bir şüpheliyi yakaladı.

Polis, yaşı küçük olan şüpheli M.K.Ö'nün ifadesi doğrultusunda diğer 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanacaklarını düşünerek Elazığ ve Batman'a kaçarak izlerini kaybetmeye çalışan 2 şüpheliden N.G. İstanbul'a dönünce evinde, diğer şüpheli C.Ş. Elazığ'da yakalandı.

Basına dağıtılan güvenlik kamera görüntülerinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişinin gasp yaptıktan sonra vatandaşlar tarafından kovalandıkları anlar görülüyor.

Gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüphelinin Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube MüdürlüğüBeyoğluGaspGasp Büro AmirliğiMarket Gasbı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5