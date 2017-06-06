Markete saldırı anı güvenlik kamerasında

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yüzü maskeli terör örgütü PKK yandaşlarınca markete el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesinde bulanan ve önceki gün saldırıya uğrayan marketin güvenlik kamera kayıtlarında, yüzleri maskeli iki kişinin ellerinde silah ve patlayıcı ile markete gelişi görülüyor.
Saldırganlardan birinin markete girişi üzerine paniğe kapılan marketteki müşterilerin çocuklarını kucağına alarak hızla dışarı çıkışı yer alıyor. Ardından içeriden çıkan saldırgan, dışarıda elinde tabancayla bekleyen gözcüyle koşarken, bir kaç saniye sonra markette patlama meydana geliyor.
- Olay
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 869. Sokak'taki bir markete silahla giren yüzü maskeli 2 terör örgütü PKK yandaşı, 900 lira çaldıkları iş yerine el yapımı patlayıcı atmıştı.