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Marketin kasasından 22 saniyede 12 bin lira çaldı

- Kepez ilçesinde 7 güvenlik kamerası bulunan markete bir süreliğine kimsenin olmamasından yararlanarak girip kasadan para çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Marketin kasasından 22 saniyede 12 bin lira çaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 7 güvenlik kamerası bulunan bir markete giren şüphelinin 22 saniyede 12 bin lirayı çalarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde market işleten Sinan Orhan, iş yerinin dışındaki dolapları yerleştirdikten sonra içeri girdiğinde kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

İş yerindeki 7 güvenlik kamerasına ait kayıtları inceleyen polis ekipleri, gece yarısına doğru markete giren bir kişinin 22 saniyede kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti.

Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, market önündeki dolapları doldurmak için dışarı çıktığını, içeri girdiğinde kasanın boş olduğunu fark ettiğini söyledi.

Durumu polise bildirdiğini belirten Orhan, güvenlik kamerası kayıtlarında kasadaki 12 bin liranın şüpheli tarafından çok kısa bir sürede çalındığının görüldüğünü ifade etti.

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AntalyaGüvenlik KamerasıHIRSIZLIKMarket
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