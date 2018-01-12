Markette silahlı soygun girişimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de zincir marketlerden birinin şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli 4 zanlı gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi 470. Sokak'ta bulunan markete, silahlı ve maskeli 4 kişi girdi.

Marketteki müşterilerden biri, soyguncuların üzerine paspas fırlattı. Zanlılardan biri, bu sırada tabancayla havaya bir el ateş açtıktan sonra soyguncular kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, zanlıları gözaltına aldı.

Daha önce 4 hırsızlık olayına karıştıkları da belirlenen C.P, Ş.Ş, M.K.Ş. ve S.T, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.