"Marketten hırsızlığa suçüstü" güvenlik kamerasında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde marketten hırsızlık yapan zanlılardan ikisinin suçüstü yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Eski Kırklareli Caddesi'ndeki Fatih Güngör'ün işlettiği marketin kepenklerinin kırık olduğunu gören çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine geldikleri olay yerinde sigara ve paraları poşete doldurmuş ve kaçma hazırlığındaki O.A. ile F.A'yı suçüstü yakaladı.

Polis, suçüstü yakalanma görüntülerinin de yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, görüntülerden soygun sırasında gözcü olarak bırakılan diğer zanlıları tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.