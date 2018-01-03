Marketten sucuk ve kaşar hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir marketten sucuk ve kaşar çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette yaklaşık bir hafta boyunca sucuk ve kaşar eksildi.

Durumu fark eden market görevlileri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görevliler, hırsızlık olayını gerçekleştiren bir kadını tespit ettikten sonra onun tekrar markete gelmesini bekledi.

Diğer reyonlardan aldığı bazı ucuz eşyaların altına koyduğu kaşar ve sucukları kasadan geçiren Ayşe Fatma A. (65), marketten çıkarken görevliler tarafından suçüstü yakalandı.

Markete gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlık zanlısı Ayşe Fatma A.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan kadının bir hafta içerisinde yaklaşık 4 bin lira değerinde kaşar ve sucuk çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, reyonlarda bulunan sucuk ve kaşarları yanında getirdiği poşete koyan kadına, görevlilerin müdahale ettikleri görülüyor.