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Marmara adaları "fıstık" gibi olacak

- Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmara Denizi'ndeki Marmara, Paşalimanı, Avşa ve Ekinlik adalarındaki yaklaşık 10 bin dönümlük çıplak arazi ve bozuk alanlara fıstık çamı fidanı dikilecek - Yaklaşık 10 yıl sonra orman olacak bu bölgelerde üretilecek fıstık çamı, bölge halkına gelir sağlayacak

Marmara adaları

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 4 adanın çıplak arazileri ve bozuk alanları fıstık çamıyla yeşerecek.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal Hıdır Mahallesi'nde 2018 yılında programa alınan gelir getirici çalışmalar kapsamında, ağaçlandırma sahasının topraklarının işlenmeye başladığını söyledi.

Bölgede vatandaşların istediği türler olan zeytin, badem, kestane ve cevize ağırlık verdiklerini dile getiren Nişancı, ilgili yerleri ağaçlandırdıktan sonra 49 yıllığına vatandaşlara teslim edeceklerini anlattı.

Söz konusu mahallede en fazla zeytin olacağını ifade eden Nişancı, şöyle konuştu:

"Bu yaptığımız, örnek bir çalışma. Bu mahallemiz zeytincilikle uğraşıyor. İstekleri de zeytin ağacı yetiştirmekti. Müdürlük olarak toplamda bu yıl 5 bin 880 dönümlük alanda, gelir getirici tür ve endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Bandırma'nın Şirinçavuş Mahallesi'nde zeytin ve badem, Gönen ilçesinin Ulukır Mahallesi'nde zeytin, Turplu, Güneşli, Balcı ve Balcıdede mahallelerinde zeytin, ceviz, badem, Susurluk ilçesinin Kepekler Mahallesi'nde ceviz, badem ve fıstık çamı ağaçlandırması olacak. Hedefimiz, hem köylümüzün gelir elde etmesi hem de atıl bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi."

- Adalar fıstıkla yeşillenecek

Gelecek yıl ise adalara yoğunlaşacaklarını vurgulayan Nişancı, 2019'da Marmara Denizi'ndeki Marmara, Avşa, Paşalimanı ve Ekinlik adalarında, yaklaşık 10 bin dönümlük çıplak arazi ve bozuk alanlarda çalışma yapacaklarını söyledi.

Tahsis işlemlerinin sürdüğünü, projesinin hazırlandığını belirten Nişancı, "Adalarımızda fıstık çamı ağaçlandırması yapacağız. Bu alanlar da bölge halkına gelir getirecek. Çıplak araziler, yaklaşık 10 yıl sonra ormanlık alan olacak ve yeşerecek. Bu çalışma da bozuk orman varlığının verimli ormana dönüştüğünün bir kanıtı olacak." dedi.

Hıdır Kırsal Mahallesi Muhtarı Süleyman Dönmez de Bandırma Orman İşletmesinin, mahallelerinde 35 hektarlık bir alanda, gelir getirici türlerin bulunduğu ormanlık alan çalışması başlattığını söyledi.

Bu çalışmanın köyden şehre göçü önleyeceğini belirten Dönmez, "Bununla ilgili olumlu duyumlar alıyoruz. Halkımız yapılan çalışmalardan çok memnun. Köyümüzün ana gelir kaynağı buğday, ayçiçeği, bundan sonra zeytincilik de olacak." diye konuştu.

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AğaçBalıkesirBandırmaOrman
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