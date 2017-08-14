Marmara Afet Koordinasyon Merkezi açılıyor

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının acil durumlarda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, 17 Ağustos'ta açılacak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin afetle mücadelesi açısından önemli bir dönemeç olan 17 Ağustos depremi, devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin algısını, afetlere bakışını büyük oranda değiştirdi. Marmara depremi, olası afetler için yeni, kapsamlı hazırlıklar yapılmasını sağladı.

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğundan hareketle, önlemler almayı ve afet etkilerini azaltmayı amaçlayan İHH da, son olarak Bursa'da inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi projesini hayata geçirdi.

İHH olası bir Marmara depremini de göz önüne alarak, acil durumlarda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da Marmara Afet Koordinasyon Merkezini inşa etti.

Afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama ve zarar azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak merkezin, afet koordinasyon ve acil yardım eğitim merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Merkez, sivil toplum kuruluşları bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Temeli, 2013'te atılan merkezin amacı, gerekli olan ekip ve ekipmanlarla olası afet durumunda acil yardım ve arama kurtarma faaliyetleri için hazırlıklı olmak. 4,2 dönüm arazi üzerinde inşa edilerek 7 bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerin, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları gibi lojistik hizmetlerin, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip.

Merkezde verilmesi planlanan eğitimler için 3 ayrı derslik de bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 de konferans salonu yer alıyor.

- Kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakın

Bulunduğu konum itibarıyla olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyan merkez, içerisinde barındırdığı sınıflarda, AFAD ve Valilikler ile koordine halinde eğitimlerin verilmesi planlanan merkezde, her dönem, yeni acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kurulması hedefleniyor.



Merkez, 100 tırlık malzeme kapasiteli depo, 200 kişilik sığınak, 2 bin kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfağa sahip. Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle donatılan merkez 24 saat 365 gün hizmet verebiliyor.

Acil durumlarda AFAD, valilik, emniyet gibi kurumlarla koordinasyon kurabilecek telsiz sistemi bulanan merkezde, olası afet durumundaki kesintilere karşı 33 ton temiz kullanım suyu ve 150 ton yangın söndürme suyu kapasiteli depo yer alıyor.

Toplantı, konferans salonları ve kriz odasıyla, bir taraftan yeni önlemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılırken, öte yandan bölgelerdeki afetlerin yönetimi ve koordinasyonu sağlanıyor. Halkın ve özellikle gençlerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesine yönelik eğitim planlamaları da çalışmalar arasında yer alıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Biriminin halihazırda 11 ilde Arama Kurtarma Birliği, 45 ilde Acil Müdahale Gücü, 135 kişiden oluşan Acil Durum Yöneticisi ve 2 bin 215 kişilik de afet gönüllüsü bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Osmangazi'de inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, 17 Ağustos Perşembe günü açılacak.



