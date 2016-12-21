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Marmara Denizi'nde fırtına

- Bandırma Körfezi'nde, fırtına yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı

Marmara Denizi'nde fırtına

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara'nın önemli balıkçılık merkezlerinden Bandırma Körfezi'nde, fırtına yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Balıkesir Bölgesi Su Ürünleri Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara'da avlanan balıkçı teknelerinin ava çıkamayıp Kapıdağ Yarımadası koylarındaki limanlara demirlediklerini söyledi.

Fırtınanın balıkçılar için her zaman olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Zaman zaman 50-60 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Küçük balıkçı tekneleri de limanda demirli bekliyor. Denizde zaman zaman 3 metre yüksekliğinde dalgalar oluşuyor. Balıkçılar, teknelerini sahil bandında karaya çekerek havanın sakinleşmesini bekliyor."


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BalıkesirBandırmaMarmara Denizi'nde Fırtına
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